حسم الجدل حول وفاة حسن نصر الله بفيروس كورونا



الوكيل الاخباري -

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نفى نجل حسن نصر الله الأنباء التي تداولتها الصفحات الإخبارية عن وفاته بعد دخوله في غيبوبة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وتصدر اسم حسن نصر الله محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد ان تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خبر وفاة السيد حسن نصر الله في إيران، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان حسن نصر الله قد ظهر في خطابه الأخير في 25 مايو/ أيار، وقد ظهر عليه علامات الإعياء، وقد عانى من صعوبات في التنفس أثناء الخطاب، وهو ما دفع كثير من محبيه ومتابعي الخطاب للاعتقاد بإصابته بفيروس كورونا.وأشارت بعض المصادر المقربة من السيد حسن نصر الله أنه يخضع لعلاج من تحسس ربيعي والتهاب رئوي، وأنها ليست المرة الاولى التي عانى فيها من هذا التحسس.