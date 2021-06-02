الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

اللقاح شرط لدخول سائقي الشاحنات إلى العقبة

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

شهيدان فلسطينيان بانفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي وسط غزة

بيان من مجلس النواب حول استقالة النائب اسامة العجارمة

حسم الجدل حول وفاة حسن نصر الله بفيروس كورونا

الأمن الوقائي : ضبط شخصين بحوزتهما قطع اثرية عُرضت للبيع بربع مليون دينار - صور

رئيس مجلس الأعيان: هناك إرادة سياسية للإصلاح الشامل

وزير النقل : إلغاء رسوم مرور الشاحنات الأردنية إلى مصر

عمان .. إسكان الصيادلة لا بواكي له يا ' وزارة المياه '

الأربعاء، 02-06-2021 04:12 م

حسم الجدل حول وفاة حسن نصر الله بفيروس كورونا

21hQ9



الوكيل الاخباري - نفى نجل حسن نصر الله الأنباء التي تداولتها الصفحات الإخبارية عن وفاته بعد دخوله في غيبوبة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
اضافة اعلان

وتصدر اسم حسن نصر الله محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد ان تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خبر وفاة السيد حسن نصر الله في إيران، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان حسن نصر الله قد ظهر في خطابه الأخير في 25 مايو/ أيار، وقد ظهر عليه علامات الإعياء، وقد عانى من صعوبات في التنفس أثناء الخطاب، وهو ما دفع كثير من محبيه ومتابعي الخطاب للاعتقاد بإصابته بفيروس كورونا.

وأشارت بعض المصادر المقربة من السيد حسن نصر الله أنه يخضع لعلاج من تحسس ربيعي والتهاب رئوي، وأنها ليست المرة الاولى التي عانى فيها من هذا التحسس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b7618442360452df0fc46d

الإمارات تعلن موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة

60b764f44c59b7288f68422f

موسكو مهتمة بإعادة فتح سفارتها في ليبيا بأسرع ما يمكن

دط

مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

اعصار

مصرع شخص في إعصار بالصين

سفينه

غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني - صور

00-1

ما هي رسائل الأسد من وراء الانتخابات الرئاسية في سوريا؟

أخبار متعلقة
دي

البنك الدولي يوافق على تقديم منحة 30 مليون دولار لفلسطين

42ed7e75-4eff-46bb-9bbf-10f9163971aa_1920x1080

أول تحرك رسمي من الصحة المصرية بشأن الفطر الأسود

ترامب

ترامب: يتفق الجميع الآن على أنني كنت محقا

60adf8d14c59b704c27cf6f6

تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

60ad406a4236045e7f4eb76d

البيت الأبيض: نصف البالغين الأمريكيين أصبحوا مطعمين بشكل كامل ضد كورونا