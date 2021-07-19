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الإثنين، 19-07-2021 01:45 م

حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة في مومباي الهندية ترتفع إلى 33 وفاة

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام هندية، بأن حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة مومباي الهندية ارتفعت إلى 33 وفاة.

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ونقلت المصادر عن السلطات الهندية، أن مصرع هؤلاء الأشخاص نتج عن وقوع انهيارين أرضين وانهيار مبنى، كما وقعت 3 حالات وفاة نتيجة صعق كهربائي. 


وأضافت، أن مكتب الأرصاد الجوية الهندي، أعلن مستوى الإنذار الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي. وكتبت أيضا أن العواصف تسببت في تعرض سكان المدينة لانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

 

وكانت وسائل إعلام هندية، قد أفادت سابقا بأن الانهيار الأرضي في مومباي أسفر عن مصرع 25 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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