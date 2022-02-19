السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 10:16 ص

حلف الناتو يعلن عن رفع مستوى تأهب قواته بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية

russian-tanks


الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "DPA" بأن حلف الناتو رفع مستوى تأهب قواته بسبب تصعيد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية و"الأزمة مع روسيا".

اضافة اعلان

 

ونقلت الوكالة عن تصريح لمصدر مقرب من الحلف قوله إن قوات الناتو للرد السريع تقع حاليا في حالة تأهب قصوى.

وأضاف أنه يجب على جنود القوات منذ الآن أن يكونوا جاهزين لنقلهم إلى منطقة للنزاع العسكري في غضون أسبوع واحد، مدققا أن هذه الفترة كانت تبلغ سابقا 30 يوما.

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_20c76de5851c91bb622bb94626848d21

المفوضية الأوروبية تحذر من تطورات الوضع في أوكرانيا

145-091927--_1619f1cdf22c01_700x400

الصومال.. مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري

reuters_com_2022_newsml_RC2Q7S9KCQN2

استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية

2202215153339762

روسيا.. بوتين يشرف على تدريبات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ باليستية

6210b8c04236045fb777cfef

اليونان ..البحث عن 12 مفقودا في حريق عبارة

1047016434_0_158_3079_1890_1920x0_80_0_0_cfc782c1be56d6188d1cf45216c3d89b

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

أخبار متعلقة
5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

800px-Flag_of_NATO.svg

رومانيا.. تشكيل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

w

العراق: العثور على 5 جثث لعناصر من عصابة داعش الإرهابية

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون