الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

الأربعاء، 16-02-2022 04:05 م

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22


الوكيل الإخباري-أعلنت ويندي شيرمان، النائب الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة سوف تؤيد أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن عضويتها في حلف الناتو.

اضافة اعلان

 

وقالت شيرمان في مقابلة أجرتها معها صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" ونشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "في 15 فبراير سمعنا مجددا من الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي قوله إن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو. إنه خيار للشعب الأوكراني، ونحن من جانبنا سنؤيد أي خيار للشعب والحكومة الأوكرانيين".


وأشارت الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة لن تقرر مصير أوكرانيا من وراء ظهرها وهو مبدأ ينطبق على انضمام كييف إلى الناتو أيضا.


وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ مؤخرا أن أبواب الناتو تبقى مفتوحة أمام أوكرانيا.


وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأوكراني عن تمني بلاده أن تتضح لها قبل انقضاء العام الجاري المواعيد المحددة لقبولها عضوا في الحلف.


وكان البرلمان الأوكراني قد وافق في فبراير 2019 على تعديلات دستورية ثبتت تطلع البلاد إلى عضوية الناتو. كما منح الحلف لكييف صفة شريك له "إمكانيات موسعة".


وأشار بيان تبنته قمة الحلف في 14 يونيو 2021 إلى أن أوكرانيا وجورجيا يمكن أن تحصلا على عضوية الحلف في المستقبل، دون أن يذكر أي مواعيد محددة لذلك أو إمكانية تقديم "خطط عمل" لا بد لهاتين البلدين تنفيذها كشرط لمنحهما عضوية الحلف.

 

ويعد مطلب تخلي حلف شمال الأطلسي عن تمدده إلى الشرق، عبر منح أوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة العضوية في صفوفه، أحد أبرز مطالب موسكو إلى دول الغرب في سعي روسيا إلى الحصول من الولايات المتحدة والناتو على ضمانات أمنها الملزمة قانونا.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b0a298064dc5cfecc66aae39bb5a95f7

السودان.. مجلس السيادة يدعو الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات السياسية

620cf963423604212a14fdea

العراق.. احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية

image1170x530cropped

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف

resized_289b2-085ef134russiaspermanentrepresentativetotheeuvladimirchizhov

ممثل روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك غزو لأوكرانيا اليوم

1013450968_0_190_3500_2159_600x0_80_0_0_d7bb3b6f3c3a79021acc9033efec2a77

أوكرانيا تنشر دباباتها بالقرب من خط التماس في دونباس

علم-الكويت-2-660x330

البرلمان الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية بعد استجوابه

أخبار متعلقة
اس

أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في أوكرانيا

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

6200c36542360479e565f8be

الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا

61e7fb00423604161b498baf

ماكرون يدعو إلى نظام جديد لأمن أوروبا