حمد بن جاسم يعلق على القمة العربية الإسلامية

الوكيل الإخباري - علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في السعودية أمس السبت، لافتا إلى أنها تأتي في "ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة".



وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب الشيخ حمد بن جاسم: "لقد انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم".

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وأضاف بن جاسم: "وكنت أتمنى أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقرارات عملية واضحة يمكن متابعتها في المحافل والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، وعلى من يؤيدونها في كل ما تقوم به، لوقف تعنتها واستهتارها بكل القيم والمعايير الإنسانية".



وأردف: "وهذا هو السبيل الممكن الآن لوقف ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي لا يراعي حرمة ولا قانونا إنسانيا أو دوليا".



وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "كما أتمنى لو أن الدول العربية تضع مستشفياتها الميدانية، وما أكثرها! على الجانب المصري من الحدود مع غزة لاستقبال الجرحى الذين أقفلت في وجوههم مستشفيات غزة ولا تستطيع معالجتهم وهي تتعرض لقصف لا يتوقف، وهؤلاء لهم الحق في الحصول على العلاج، كبقية خلق الله، وفي كل الشرائع والظروف".

RT