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الإثنين، 04-09-2023 10:49 م

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

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الوكيل الاخباري - نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، مساء الاثنين، أن تكون قواته تعدم الأسرى، مؤكدا أن قواته منتشرة بشكل كبير في العاصمة الخرطوم، مشددا على أن الحرب فُرضت على قواته.

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وقال دقلو في تسجيل صوتي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحرب".


واضاف :" البرهان رفض مقترح التوأمة بين قواتنا والجيش السوداني، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن الديمقراطية في السودان. سكاي نيوز 





 




 

 


 

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