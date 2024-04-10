خامنئي يهدد إسرائيل: مهاجمة قنصليتنا تعني مهاجمة الأراضي الإيرانية

الوكيل الاخباري - شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوما على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.

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وفي كلمة بمناسبة عيد الفطر، قال خامنئي إن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجوما على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".



ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني لم يكف عن قتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال شهر رمضان بل كثف عدوانه وجرائمه. والغرب ليس فقط لم يقم بأي تحرك لوقف الفاجعة في غزة بل أيد تنفيذها".

