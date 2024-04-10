الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صلاة العيد في غزة على أنقاض المساجد المدمرة وفي مدارس الإيواء

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

خامنئي يهدد إسرائيل: مهاجمة قنصليتنا تعني مهاجمة الأراضي الإيرانية

بايدن: سياسة نتنياهو خاطئة وأدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار

الأرصاد: تضاعف فرصة هطول المطر مساء أول يوم عيد

تقرير في لوفيغارو يكشف أخطاء جيش الاحتلال وشراسة المقاومة

أكثر من 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

وفيات الاربعاء 10/ 4/ 2024

صور - الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 10-04-2024 09:43 ص

خامنئي يهدد إسرائيل: مهاجمة قنصليتنا تعني مهاجمة الأراضي الإيرانية

٥


الوكيل الاخباري - شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، على أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوما على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.

اضافة اعلان


وفي كلمة بمناسبة عيد الفطر، قال خامنئي إن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجوما على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".


ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني لم يكف عن قتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال شهر رمضان بل كثف عدوانه وجرائمه. والغرب ليس فقط لم يقم بأي تحرك لوقف الفاجعة في غزة بل أيد تنفيذها".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

دولة تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

66151c444c59b720db24898b

دول الاتحاد الأوروبي ترسل مولدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا

6615401542360454747f1908

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

601121

مقتل 3 جنود تنزانيين بقذيفة هاون في الكونغو الديمقراطية

_126710622_1918a74b-74f3-41b9-b0ba-72a3a1bb26ff

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي

66153460423604152e028779

وزير الخارجية البريطاني يناقش قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل "الناتو" مع ترامب

أخبار متعلقة
553661_6_1712589570

عبد اللهيان من دمشق: واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم على قنصليتنا

6613e5ce4c59b74e3d221da8

استعدادات لافتتاح مقر جديد للقنصلية الإيرانية في دمشق

main_image66113dd4280ce

سماع دوي انفجارات متتالية في محيط دمشق

ت

رئيس أركان الجيش الإيراني: أميركا تتحمل مسؤولية الهجوم على قنصليتنا بدمشق

٥

أميركا وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيران

508037-1661797497

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل