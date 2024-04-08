عبد اللهيان من دمشق: واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم على قنصليتنا

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -خلال مؤتمر مع نظيره السوري فيصل مقداد في دمشق- إن واشنطن تتحمل مسؤولية في حادث قصف السفارة الإيرانية بدمشق، مشددا على أن إسرائيل ستُعاقب على استهدافها القنصلية الإيرانية في الأول من أبريل/نيسان الجاري.وتوعد عبد اللهيان إسرائيل بأن أيامها المقبلة ستكون "صعبة"، وفق وصفه.وأضاف أن ضحايا الهجوم على القنصلية لم يكونوا فقط مستشارين عسكريين إيرانيين يحملون جوازات دبلوماسية، بل أيضا مدنيين سوريين.فيما قال وزير الخارجية السوري إن إسرائيل تحاول توسيع نطاق المعركة بسبب الهزيمة التي تتكبدها في غزة.