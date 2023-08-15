خبيرة تعلق على دلالات شرط جديد وضعه مسؤول كبير في الناتو مقابل انضمام أوكرانيا إلى الحلف

الوكيل الاخباري-

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علقت الأستاذة في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ، ناتاليا إيريومينا، على تصريحات مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، حول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.وأوضحت إيريومينا وهي أستاذة الدراسات الأوروبية في جامعة سان بطرسبورغ، في حديث لـ RT، "الحديث يدور عن إلقاء أكبر قدر ممكن من الاحتمالات في المجالات والأوساط السياسية والعامة، ومراقبة ردود الفعل عليها".وتابعت: "يتم إلقاء فكرة معينة في الوسط، ومن ثم تبدأ عمليات رصد ومراقبة ردود الأفعال ووسائل الإعلام وتصريحات مختلف الشخصيات، ومن ثم تتم دراسة مدى قبول الفكرة في الأوساط ومدى الاختلافات في ردود الأفعال بين مختلف الأفكار المطروحة"، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب لمثل هذه الأساليب".