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الأحد، 13-08-2023 03:46 م

"التايمز": الناتو كان ينتظر من الهجوم الأوكراني المضاد معجزة وعدت بها كييف

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن "الناتو" أمل وتوقع من الهجوم الأوكراني المضاد حدوث معجزة وعدت بها كييف.

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وأضافت الصحيفة، "الناتو توقع حدوث معجزات وعدهم الأوكرانيون بها.. لكن لا يمكن شن حرب على أساس التفاؤل".

وتلفت الصحيفة، إلى أن الإخفاقات في الهجوم المضاد أدت إلى تبادل الاتهامات بين كييف وحلفائها.


بالمقابل ترى الصحيفة، أنه ربما "قد حان الوقت للتفكير بجدية أكبر حول الخطط طويلة الأمد للحرب، وبالتالي فإن البت في مسألة التسوية السلمية بشأن أوكرانيا قد يكون خيارا مطروحا".


واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بالوتيرة المنخفضة للهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، مستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.


وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاغون أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا كما توقع حلفاء كييف، وأداء القوات الروسية يفوق توقعاتهم.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وأنه كبد كييف خسائر فادحة بعشرات الآلاف من العسكريين.

 

RT

 




 

 


 

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