خبير: بوتين منع "الناتو" من نشر صواريخ فتاكة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال لورانس ويلكرسون، رئيس مكتب وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، إن الرئيس الروسي منع حلف "الناتو" من التوسع إلى حدود روسيا ونشر صواريخ باليستية فتاكة في أوكرانيا.

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وقال ويلكرسون إن "بوتين يرد ببساطة على توسع حلف شمال الأطلسي، الذي قمنا به. إنه يحاول منع توسع الحلف العسكري، لأنه سيصبح خطيرا للغاية. نحن نقوم بتثبيت صواريخ مزدوجة الاستخدام في أي بلد نأتي إليه".



وأشار رئيس مكتب وزير الخارجية السابق إلى إمكانية إعادة تشكيل المنشآت الأمريكية، حيث يمكن أن تتحول من أنظمة دفاعية إلى أسلحة هجومية قابلة للتزويد برؤوس نووية. وخلص ويلكرسون إلى أن هذه المنشآت هي ما تعتزم الولايات المتحدة بناءه في أوكرانيا.



وسبق أن أشارت روسيا إلى رغبة "الناتو" في التوسع بمنطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، من أجل إثارة الصراعات بالقرب من الحدود الروسية.



كما أوضح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن توسيع الكتلة العسكرية يجبر موسكو على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمنها من الناحية التكتيكية والاستراتيجية.