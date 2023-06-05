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الإثنين، 05-06-2023 09:43 ص

خبير ألماني يكشف سببا رئيسيا للهزيمة المقبلة للجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري- عبر عالم السياسة الألماني وولف ميركل عن اعتقاده بأن التفوق العددي للجيش الروسي سيؤدي إلى حقيقة أن الجنود في القوات الأوكرانية سينفدون قبل الأسلحة.

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وقال ميركل في مقابلة مع "Spiegel TV" إن مشكلة أوكرانيا لا تنحصر في عدد الأسلحة التي يتم تسليمها إليها باستمرار، بل في عدد الجنود والسكان، مشيرا إلى أن لدى روسيا تفوقا في عدد الجنود والسكان، الأمر الذي سيؤدي برأيه إلى حقيقة أنه لن يكون هناك أي شخص آخر يقاتل من أجل نظام كييف باستخدام الأسلحة الغربية.

واعتمد الخبير على معلومات مفادها أن مليون شخص يخدمون حاليا في الجيش الروسي، فيما لا يزال مليونان في الاحتياط، كما يمكن تجنيد 45 مليون شخص إذا لزم الأمر. ولم يدقق ميركل من أي أخذ هذه الأرقام.

وأوضح: "هذا أكثر من عدد سكان أوكرانيا كلها، لأننا ننطلق من أن الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في هذا النزاع، لذلك ستكون مسألة عدد جنود الجيشين الروسي والأوكراني، على الأرجح، حاسمة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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