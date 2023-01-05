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الخميس، 05-01-2023 04:52 م

خبير عسكري يكشف الهدف الرئيسي لصاروخ "الشيطان" الروسي

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الوكيل الإخباري - أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن من المستبعد جدا استخدام صاروخ "سارمات" (الشيطان) ضد الجيش الأوكراني.

وكشف الخبير في مقابلة مع موقع Lenta.ru، الخصائص القتالية لهذا الصاروخ، والغرض الرئيسي من إنتاجه.

ويقول: "هذا صاروخ باليستي عابر للقارات، يمكنه حمل رؤوس حربية نووية حرارية. وينتمي هذا الصاروخ إلى فئة الصواريخ الثقيلة، التي كانت تحمي وطننا على مدى 30 عاما، إلى أن جاء صاروخ 28-RS "سارمات" ليحل محلها. وتحمل صواريخ "سارمات" رؤوسا حربية متعددة يمكنها رميها إلى مسافة تزيد عن 13 ألف كلم. وهي أسلحة مضادة للهجمات الصاروخية، ولا يمكنها القيام بمهام أخرى".

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ويشير الخبير، إلى أن عملية إحلال أسلحة غير نووية محل الأسلحة النووية لم تنجح، كما حصل في الولايات المتحدة.


ويضيف إن بعض الافتراضات والتخيلات، التي تفيد بإمكانية استبدال الرؤوس النووية الحرارية لهذه الصواريخ برؤوس قتالية اعتيادية لاستخدامها ضد أوكرانيا، ليس سوى ضرب من الخيال. لأن هناك ذخائر واسلحة أخرى لضرب المواقع في أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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