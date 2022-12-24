السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

عقل يرجح انخفاض بنزين 90 (30 فلساً) والديزل (60 فلساً) والكاز ( 40 فلساً ) الشهر المقبل

إغلاق جزئي لطريق في جرش

بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

الذهب يرتفع عالمياً

مجلس التعليم العالي يشكل لجنة دائمة للسياحة التعليمية

كرنفال العقبة السياحي التجاري ينطلق في 12 الشهر المقبل

بوساطة عراقية.. إيران ترحب بالحوار مع مصر

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

السبت، 24-12-2022 03:21 م

لافروف: الغرب بارع في توجيه الرأي العام لضمان دعم كييف

63a6e0654c59b756c4679456


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بارعة في توجيه الصحفيين ووسائل الإعلام من أجل ضمان الولاء العام لمسار دعم أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم السبت: "لقد رأينا بالفعل في السنوات الأخيرة أنه في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، وكذلك في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، براعتهم في تكوين الصحفيين وتوجيه وسائل الإعلام لضمان الولاء للخط الذي تريد السلطة اتباعه".


وأشار إلى أن "ذلك يمكن أن يظهر جليا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يجري توجيه كل وسائل الإعلام الإلكترونية والتلفزيون والصحف المطبوعة لتعبئة الرأي العام لدعم ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا".


وقال لافروف إن الولايات المتحدة وأوروبا دعمتا انقلاب النازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفا أن "أوروبا، بالطبع، مع الولايات المتحدة، دعمت انقلابا نفذه النازيون الجدد يهدف إلى إلغاء كل شيء روسي في أوكرانيا، والذي تم تكريسه لاحقا في العديد من القوانين التي تحظر التعليم الروسي والإعلام الروسي والثقافة الروسية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-12-24T164635.236

البرازيل.. بولسونارو يعفو عن ضباط مدانين بارتكاب مجزرة في أحد السجون

63a6d2c04c59b7555d7e1c8b

على خلفية احتجاجات إيران.. إعادة محاكمة متهمين يواجهان الإعدام

63a6e8dd4236043af840b3b4

أردوغان يتحدث عن بشرى جديدة للشعب التركي

63a6ef874c59b758ff49ba15

العراق.. القبض على انتحاري في ديالى

20221224152158329FC

مسؤول أوكراني يطالب بتصفية مصانع الأسلحة الإيرانية

63a6d9db4236042389079fae

بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

أخبار متعلقة
image (14)

بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا الطريقة المثلى لتحقيق السلام العادل

63a27a004236047eb2134384

وكالة: واشنطن ستسلم كييف أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت"

image - 2022-12-19T084118.321

بريطانيا ستزوّد أوكرانيا بذخائر جديدة لسلاح المدفعية

20221118112825afpp-afp_32nu9wb.h-e1668966103113

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير

48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

image - 2022-12-03T085552.622

أمريكا مستعدة للحديث مع روسيا بشأن معاهدة نووية جديدة