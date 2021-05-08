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السبت، 08-05-2021 10:24 م

خبير فضائي مصري يوضح احتمالية سقوط الصاروخ الصيني في دولة عربية

صين


الوكيل الإخباري - أوضح الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم تكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، احتمالية سقوط الصاروخ الصيني في مصر، معلِّقاً على الأنباء المتداولة بعد خروجه عن مساره قبل أيام.

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وقال شلبية، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع برنامج تلفزيوني، إنه لا يستطيع توقع سقوط الصاروخ في مصر، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد توقع ذلك.


وأضاف أن إشكالية الصاروخ أن الجزء المتبقي منه، الذي كان من المفترض عودته إلى الأرض بشكل متحكم به، يبلغ وزنه 21 طناً وطوله 33 متراً، مشيراً إلى أن ذلك قد يسبب مخاطر لكن لا ينبغي تهويلها أو تهوينها.


وتابع أنه لا يمكن توقع سقوط الصاروخ في أي مكان طالما خرج عن مساره ولا يتحكم به، لافتاً إلى أن ذلك الحدث طبيعي، وأن الصين ليست أول دولة تمر به.
وأكد أنه لا أحد على الإطلاق لديه هذه المعرفة، واصفاً أي تكهنات في هذا الأمر بأنها خارجة عن العلم تماماً.


ولفت إلى أن الذي سيقع على الأرض هو حطام الصاروخ نتيجة الاحتكاك بالهواء، موضحاً أنه عند دخوله الغلاف الجوي سترتفع حرارته ويبدأ الحطام في الاشتعال، ثم يحدث انفجار وتناثر لبقايا حطامه، ويعتمد ذلك على طريقة دخوله المجال الجوي بأي سرعة وأي طريقة.


وذكر أنه من المتوقع سقوط الصاروخ ودخوله المجال الجوي يوم 8 أو 9 مايو الجاري في 11 مساء بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أنها توقعات يمكن أن يكون بها خطأ.

 

البيان


 




 

 


 

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