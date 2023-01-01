الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 09:55 ص

دا سيلفا يتولى رئاسة البرازيل لولاية ثالثة خلفاً لبولسونارو

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الوكيل الإخباري - يؤدي الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد في برازيليا اليمين الدستورية لولاية ثالثة.

ومن المقرر أن يحضر المراسم أكثر من عشرة رؤساء دول، من بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

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ومن المخطط، في أعقاب المراسم، إقامة حفل موسيقي كبير يضم أكثر من 40 فنانا.


وفي خروج عن العادة، لن يتسلم لولا الوشاح الرئاسي من سلفه جايير بولسونارو، بعد أن سافر الأخير إلى الولايات المتحدة مع أسرته يوم الجمعة الماضي.


وحكم لولا البرازيل خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2010، في وقت استفادت فيه حكومته من طفرة المواد الخام وتمكنت من انتشال ملايين الأشخاص من الفقر من خلال البرامج الاجتماعية الكبرى.


ومع ذلك، كان هناك أيضا فساد واسع النطاق وحكم على لولا أيضا بالسجن لفترات طويلة بتهمة الفساد وغسيل الأموال، على الرغم من إلغاء الحكم لاحقًا.


وتغلب لولا على بولسونارو في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة البرازيلية والتي جرت في أكتوبر الماضي.


وخلال فترة ولاية بولسونارو، كانت علاقات البرازيل مع دول أخرى بما في ذلك ألمانيا متوترة، مع زيادة وتيرة إزالة الغابات المطيرة.


وأعلن لولا عن خطط لتعزيز حماية البيئة والمناخ.

 

RT


 




 

 


 

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