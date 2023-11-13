دولة عربية تستعد للحرب رسمياً

الوكيل الاخباري - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية.



وأكد أن ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات تل أبيب على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701.



وقال أن حكومته وضعت خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان.



وأكد ميقاتي "ما يهمني أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب ونتطلع دائما إلى الاستقرار"، مشيرا إلى أن لبنان ليست من هواة الحرب، "ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة".

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