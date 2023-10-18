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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري لقطاع غزة

الأربعاء، 18-10-2023 09:45 م

بيان قطري صارم بشأن الاحداث الراهنة

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الوكيل الاخباري - أدانت الحكومة القطرية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي راح ضحيته مئات المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم أن هذه المجزرة المروعة والتي تتنافى مع كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية تعد نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي وتواطئه ومعاييره المزدوجة وتجاهله لجرائم الاحتلال، وهي تنذر بمزيد من التصعيد والتهديد لأمن واستقرار المنطقة، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة وحازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودعوتها إلى رفع الحصار عن القطاع، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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