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الثلاثاء، 18-04-2023 11:58 م

دول عربية تتحرى هلال شوال الخميس

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الوكيل الاخباري - يتحرى الأردن والسعودية وفلسطين ولبنان وعمُان وقطر والإمارات ومصر والبحرين، الخميس، هلال شهر شوال 1444؛ لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقال المفتي العام للمملكة عبد الكريم الخصاونة، إن الأردن يتحرى الخميس، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن التحري سيكون في مسجد الملك الحسين.

ودعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

وطالبت ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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