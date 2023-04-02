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الأحد، 02-04-2023 06:39 ص

وزارة الحج والعمرة السعودية تتيح فرصة التقديم للحج لفئة جديدة - التفاصيل

حجج


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

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وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نُسُك"، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.


13 مرافقا
كما نوهت الوزارة عن إمكانية إضافة حتى 13 مرافقًا في الحجز الواحد تشمل المَحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة. ونوّهت الوزارة إلى أن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية. وأنه بالإمكان استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.
وحول باقات الحج، أوضحت الوزارة أن المتقدّمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.


وأضافت الوزارة أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكّد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.


التسجيل مباشرة
من جانب آخر أكدت الوزارة أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدّم وبرقم جوّال غير مستخدم في حجز آخر، مشيرة عن عدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.


بالمقابل، أكّدت الوزارة سهولة إجراء الحجز، مشيرة إلى أهمية سداد قيمته خلال 72 ساعة عبر نظام "سداد" الإلكتروني؛ لأجل تفادي الإلغاء التلقائي. وفي حال الرغبة في الإلغاء أو عدم التمكّن من الحضور، أعلنت الوزارة سياسة استرجاع يطّلع عليها المتقدّم ضمن الشروط والأحكام قبل التقديم أو من خلال القسم المخصص في لوحة المستخدم.


 




 

 


 

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