الأحد 06-11-2022
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دونيتسك: الخسائر بين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية قليلة

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الأحد، 06-11-2022 11:26 ص

دونيتسك: الخسائر بين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية قليلة

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الوكيل الاخباري- قال النائب في برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية أندريه بايفسكي، إن "الخسائر بين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية قليلة مقارنة بالجيش النظامي، ولا يتم الإعلان عنها".

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وأضاف بايفسكي: "نعم، هناك بالفعل خسائر. وهذه الخسائر كبيرة جدا في نسبة وحدات المدفعية. لكنها صغيرة مقارنة بالمشاة بشكل عام، ومقارنة بالأوكرانيين غير المدربين، فإن هذا النوع من الخسائر لا يتم الإعلان عنه".

وأوضح أن المتخصصين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية يتم تضمينهم بشكل أساسي في حسابات المدفعية، بما في ذلك المدفعية الصاروخية، وأن الخسائر بين رجال المدفعية دائما أقل إحصائيا من بين المشاة.


 




 

 


 

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