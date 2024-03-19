رئيسة غاغاوزيا تعلن رفع دعوى تشهير ضد رئيسة مولدوفا

الوكيل الإخباري - أعلنت يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الموالي لروسيا والمتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا إعداد محاميها دعوى تشهير ضد رئيسة مولدوفا مايا ساندو.

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وكتبت غوتسول على "تليغرام": "ما زالت الرئيسة مايا ساندو منخرطة في هجمات تمييزية ضد شعبنا وحكمنا الذاتي. تصريحاتها تسيء إلى جميع سكان غاغوز وناخبي الحكم الذاتي. ساندو وحزبها مسلوبا الإرادة ولا علاقة لهما بناخبي غاغاوزيا".



وأضافت غوتسول: "رفع محامونا على الفور دعوى قضائية للدفاع عن شرف وكرامتي ضد مايا ساندو بتهمة التشهير في مؤتمرها الصحفي مؤخرا".



وأضافت أن الانتخابات في غاغاوزيا معترف بها قانونيا، ولم تطعن هيئات الدولة المولدوفية في الحملة الانتخابية أو نتائج التصويت.

RT