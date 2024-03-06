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الأربعاء، 06-03-2024 08:10 ص

الدول الأوروبية تشكك في قدرة الاتحاد على مواصلة دعم أوكرانيا على المدى البعيد

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن لدى الدول الأوروبية شكوكا حول قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

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وأضاف سيجورنيه في تصريح لقناة "تي إف 1" التلفزيونية: "اليوم وصلنا إلى مرحلة خلقت حالة من عدم اليقين في أوروبا، بما في ذلك فيما يتعلق بروسيا وقدرتها على الفوز في الحرب... هناك شكوك حول قدرتنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل، ولا يجب إخفاء ذلك عن الفرنسيين".


وأوضح أن "هناك حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عما إذا كان الأمريكيون سيكونون معنا غدا؟ وأيضا من حيث قدرتنا على الصمود على خلفية تأثير روسيا على الرأي العام لدينا".


وفي نفس الوقت اعتبر أنه في هذه "اللحظة التاريخية" من الضروري تعزيز الدعم لأوكرانيا.


هذا وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الأسبوع الماضي أن 9% فقط من الفرنسيين يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على الفوز.

 

RT

 




 

 


 

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