رئيسي خلال اتصاله بتبون: واجب الأمة الإسلامية التصدي لإهانات الغرب للقرآن

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون على أن واجب الأمة الإسلامية التصدي لإهانات الدول الغربية تجاه القرآن.

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وهنأ رئيسي نظيره الجزائري بعيد الأضحى المبارك، وأدان بشدة "إهانة بعض الدول الغربية للقرآن الكريم وعدوان الكيان الصهيوني واحتلاله"، واعتبر أن التصدي لذلك واجب على جميع أبناء الأمة الإسلامية.



وأكد الرئيس الإيراني إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية الصديقة والمتحالفة، معربا عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين طهران والجزائر، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.



بدوره، أكد تبون أهمية الدفاع عن الهوية الإسلامية واهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.

روسيا اليوم