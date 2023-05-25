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الخميس، 25-05-2023 10:36 ص

رئيس أذربيجان يقوم بزيارة عمل إلى موسكو

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الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية بوصول رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، إلى موسكو في زيارة عمل.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 25 مايو الجاري بزيارة عمل إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مطار فنوكوفو -2 الدولي استقبله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين ومسؤولون آخرون".

ومن المتوقع أن يجري علييف أثناء زيارته إلى موسكو لقاء مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سيجري علييف لقاء ثنائيا مع بوتين وسيشارك كضيف في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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