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الثلاثاء، 11-01-2022 03:31 م

رئيس أوكرانيا يبدي استعداده لإنهاء الحرب شرقي البلاد

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الوكيل الإخباري-دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إلى عقد قمة دولية لإنهاء النزاع في بلاده.

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وابدى الرئيس الأوكراني استعداده لاتخاذ قرارات ضرورية لإنهاء الحرب في شرق البلاد خلال قمة رباعية جديدة، وذلك خلال استقباله مستشارين من فرنسا وألمانيا، وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة، وفقا لوكالة "تاس".

 

وأكد الرئيس زيلينسكي، أن "الوقت حان لإجراء مفاوضات موضوعية لإنهاء الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لزعماء الدول الأربع".
يذكر أن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا اجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس في 9 كانون الأول الماضي، لبحث أزمة جنوب شرق أوكرانيا.

 

بترا

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