رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يدعو المبعوث الأمريكي لعدم التحيز

الوكيل الإخباري- طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف.

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جاء ذلك، بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بالليبيين كافة".



وتعليقا على ذلك، وصف حماد تصريحات نورلاند بأنها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية"، وقال في تغريدة: "عندما نشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين".



وتوجه إلى نورلاند بالقول "يجب على المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن يحترم سيادة القضاء الليبي وأن لا يتدخل بتحيز لأي طرف".