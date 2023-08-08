رئيس الوزراء السلوفيني يقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات في البلاد بمليارات اليوروهات

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب، إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد ستتجاوز مليارات اليوروهات.

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وأضاف غولوب أن "الأضرار الناجمة عن الفيضانات الكارثية، ستصل إلى عدة مليارات يورو، حيث تعمل الحكومة اليوم الثلاثاء على حزمة جديدة من الإجراءات بهدف مساعدة المواطنين".



وأشار المتحدث إلى أن الحديث يدور عن إعادة موازنة الميزانية، كما سيتم تخصيص أكثر من 100 مليون يورو للاحتياجات التشغيلية وحدها، مشددا على ضرورة استعادة خدمات الماء والكهرباء في المناطق المتضررة قبل كل شيء.



وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الحكومي أن بعض المناطق في سلوفينيا شهدت هطول ما يصل إلى 200 مليمتر من الأمطار يوم الجمعة وحده، ما أضر بشكل خاص بمنطقة سيلجي، ثالث أكبر مدينة في سلوفينيا، ما دفع بالسلطات العمومية إلى إرسال مروحية تابعة للجيش والشرطة مزودة بخدمات ومعدات برية خاصة، لإجلاء المواطنين في المناطق المتضررة، في تشرنا نا كوروشكيم وكامنيك ووادي سافينيسكا وميزيكا.

روسيا اليوم