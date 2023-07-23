31 قتيلا في فيضانات بأفغانستان

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

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وبحسب وكالة يورونيوز، قال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث، شفيع الله رحيمي، إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 26 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد.



وتأتي الفيضانات في وقت تشهد فيه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22.8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية 3 ملايين طفل.



بترا