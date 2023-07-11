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الثلاثاء، 11-07-2023 01:06 م

اليابان: مصرع 6 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

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الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد 3 آخرون، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء.

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وبحسب وكالة "كيودو" الإخبارية، خفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها أمس الاثنين، فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.


وتعد اليابان أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة بشكل غير عادي في أجزاء مختلفة من العالم في الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف جديدة من وتيرة تغير المناخ.


وفي السياق، أجبرت الأمطار شركة بريدج ستون للإطارات على تعليق عملها في أربعة مصانع في كيوشو أمس، لكنها عادت لاستئناف عملها صباح اليوم.

 




 

 


 

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