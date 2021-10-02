رئيس طاجيكستان يدعو سكان منطقة حدودية مع أفغانستان إلى اليقظة

الوكيل الإخباري - دعا رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، اليوم السبت، أهالي منطقة فرخار الحدودية مع أفغانستان إلى توخي اليقظة والتعاون مع العسكريين حراس الحدود الطاجيكستانية.



وقال رحمان مخاطبا سكان المنطقة أثناء زيارة عمل يقوم بها إلى ولاية خاتلون الجنوبية على حدود أفغانستان: "جميعكم تعلمون ما يحدث في أفغانستان المجاورة، وتدل التحاليل والتنبؤات أن الوضع في هذا البلد سيزداد توترا".

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وأشار رئيس دولة البلاد إلى أنه سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لحراسة حدود طاجيكستان الدولية، مضيفا" "على كل شخص في المنطقة أن يسهم بقسطه في هذا العمل الهام، أي يتعين عليه توخي اليقظة دوما ويتعاون مع العسكريين وأجهزة الأمن في حراسة الحدود".



والخميس الماضي دعت وزارة الخارجية الروسية دوشنبه وكابول للبحث عن حلول مقبولة لتخفيف حدة التوتر على الحدود بين البلدين.

وأعربت الوزارة عن قلق موسكو من تصعيد حدة التوتر في العلاقات الأفغانية الطاجيكستانية، وذلك على خلفية التصريحات الحادة لزعيمي البلدين وأنباء عن حشد الطرفين لقواتهما عند الحدود المشتركة.

المصدر : روسيا اليوم

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