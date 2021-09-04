الجامعة العربية: لن نتوسط بين طالبان وقوى أخرى في أفغانستان

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة الدول العربية أنها لا تعتزم أداء دور الوسيط بين حركة "طالبان" التي وصلت إلى الحكم في أفغانستان وقوى سياسية أخرى في البلاد.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الذي يزور موسكو حاليا قوله لها إن الجامعة لا ترى فرصة لاضطلاعها بأي دور في أفغانستان، موضحا أن هذا الأمر خارج المصالح والإمكانات السياسية والقانونية للمنظمة.



في الوقت نفسه، أشار زكي إلى أن لدى عضو واحد في الجامعة، وهو قطر، روابط وعلاقات طيبة مع "طالبان"، ما يتيح لها أداء دور ملموس في الحوار والمناقشات السياسية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة.



ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه "طالبان" الاستيلاء على ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

المصدر : روسيا اليوم