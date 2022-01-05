رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة بعد احتجاجات على رفع أسعار الغاز

الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة استقالتها على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مضاعفة أسعار الغاز المسال.

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وأفاد بيان لرئاسة كازاخستان، صباح الأربعاء، أن رئيس البلاد قاسم جومارت توقاييف، قبل استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عسكر مامين.

وأفاد أن نائب رئيس الوزراء، علي خان إسماعيلوف، سيتولى مهمة إدارة أعمال الحكومة.



وفي وقت سابق، وقع توقاييف مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في مدينة ألماتي وإقليم مانجيستاو.



يأتي القرار إثر انتشار موجة الاحتجاجات التي اندلعت أول مرة في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مدن غربي كازاخستان، عقب مضاعفة أسعار الغاز المسال.

كما فرضت السلطات قيوداً على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتلغرام.

الأناضول

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