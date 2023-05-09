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الثلاثاء، 09-05-2023 02:38 م

رئيس مولدوفا السابق: بوتين وطني روسي ورجل دولة

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الوكيل الإخباري- وصف الرئيس المولدافي السابق إيغور دودون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه وطني ورجل دولة، معبرا عن أمله في استئناف التعاون بين مولدوفا وروسيا.

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وقال دودون للصحفيين أثناء زيارته، اليوم الثلاثاء، إلى المجمع التذكاري "الخلود" بمناسبة عيد النصر على النازية: "أعتقد أن فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين رجل دولة ووطني. كانت علاقاتنا جيدة دائما. وآمل بأن نعيد تعاوننا في مرحلة معينة إلى المستوى الضروري، كما يريده معظم سكان مولدوفا. ورئيسة مولدوفا مايا ساندو لا تريده لكن معظم الناس يريدونه".

وردا على سؤال صحفي حول موقفه من الأحداث الأخيرة في أوكرانيا أجاب دودون أن كل حرب هي مأساة. وأوضح: "ليس من المهم أين تجري هذه الحرب – في يوغوسلافيا السابقة أو في سوريا أو في أفغانستان أو في أوكرانيا. آمل بشكل كبير بأن تنتهي هذه الحرب وأن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات في المستقبل القريب".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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