الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الاراضي السورية

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في المطار

تشكيلات إدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - أسماء

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

عاجل

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأربعاء، 16-08-2023 02:05 م

رئيس وزراء حكومة النيجر بعد الانقلاب يعلن عن دعم تشاد لبلاده

64dca3fc42360473ef3c99f2


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس حكومة النيجر التي شكلها الانقلابيون علي محمد الأمين زين عن دعم تشاد للسلطات الجديدة في البلاد عقب زيارة العاصمة التشادية نجامينا.

اضافة اعلان


جاء ذلك وفق ما نقلته بوابة أخبار Senego عنه، حيث قال رئيس الوزراء: "لقد تلقينا استقبالا حسنا، وتلقينا نصيحة جيدة للغاية، ولاحظنا التزام تشاد الراسخ بدعم النيجر في هذه المرحلة الحساسة للغاية".

وأشارت البوابة إلى أن اختيار تشاد كأول زيارة خارجية لرئيس حكومة النيجر المعينة من قبل المتمردين يعود إلى حقيقة أن الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي أصبح الزعيم الأجنبي الوحيد الذي تمكن من مقابلة رئيس النيجر محمد بازوم بعد الإطاحة به. وإضافة إلى ذلك، فقد عمل علي محمد الأمين زين في تشاد ممثلا لبنك التنمية الإفريقي في البلاد.


وقد زار رئيس الوزراء في حكومة المتمردين بالنيجر تشاد يوم أمس الثلاثاء، وقال في وقت سابق إنه نقل رسالة إلى رئيس تشاد محمد إدريس ديبي حول استعداد النيجر للتفاعل مع جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستقلال.


وكان جيش النيجر قد أعلن، نهاية يوليو الماضي، عبر التلفزيون الوطني في البلاد عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، فيما أدان الانقلاب معظم زعماء الغرب والمنظمة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس". وفي أوائل أغسطس الجاري اعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خطة حال اضطروا للتدخل العسكري في النيجر.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64dcab1a4236047c8d273704

عبد اللهيان: اتفاق تبادل السجناء هو "اختبار آخر" للولايات المتحدة

64dc93114c59b74f6779d2df

وزير الدفاع الصيني في بيلاروس

64dc93114c59b74f6779d2df

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم

64dc8e334236045df033dc3d

الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي كردي بارز شمال العراق

64dc8d1c4c59b74bbe305945

مقتل 17 جنديا في النيجر خلال هجوم قرب مالي

5

مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة في فرنسا

أخبار متعلقة
763

المجلس العسكري في النيجر: الجيش الفرنسي يهاجم مواقع لقواتنا المسلحة

64d31b7a4c59b70fef3f199f

بلينكن يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر

64d23b314c59b737f1296bd8

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

ligne-de-credit-en-faveur-de-la-bidc_i1920

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

image (60)

النيجر.. المجلس العسكري يعين رئيساً للوزراء

64d0cfae4c59b732351ebe77

الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو