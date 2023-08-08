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الثلاثاء، 08-08-2023 03:34 م

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

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وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".


وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.


ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر الخميس الماضي العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

 

RT

 




 

 


 

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