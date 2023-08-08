مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

الوكيل الاخباري- قال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن فرنسا متمسكة بسياستها الداعمة لجهود "استعادة الديمقراطية" في النيجر.

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وأفاد المصدر بأن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعتقد أن الأمر متروك لمنظمة "إيكواس" "لاتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة النظام الدستوري في النيجر، مهما كان هذا القرار".



وأضاف المصدر: "مثل جميع شركائنا، ندعم بشكل كامل جهود دول المنطقة لاستعادة الديمقراطية في النيجر".



ومن المقرر أن يعقد قادة دول غرب إفريقيا قمة بشأن الأزمة في النيجر هذا الأسبوع بعد أن تحدى المجلس العسكري في النيجر إنذارا نهائيا لإعادة الحكومة المنتخبة أو مواجهة تدخل عسكري.