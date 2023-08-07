الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو

الوكيل الإخباري - قررت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو.



وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها علقت الرحلات من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو، وباماكو بمالي، ونيامي بالنيجر، حتى 11 أغسطس الجاري، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.

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وأضاف متحدث باسم الخطوط الفرنسية، أن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.



وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن اليوم الإثنين عن إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.



من جانبها، حذرت فرنسا رعاياها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.

RT