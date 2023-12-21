الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة

بينهم مدير المعبر .. شهداء بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم

الحزن يخيم على لواء الرصيفة

ولي العهد يهنئ الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم

الصحة العالمية: لا مستشفيات تعمل شمال قطاع غزة

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود إسرائيليين شمال غزة

مرضى "غوشيه" يناشدون وزارة الصحة بعلاجهم وتوفير الدواء لهم

3 شهداء بمستشفى الشفاء نتيجة نقص الإمدادات الطبية

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

عاجل

بينهم مدير المعبر .. شهداء بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم

الخميس، 21-12-2023 01:30 م

بكين ترد على تهديد غراهام وتجدد دعوة واشنطن لعدم تسليح تايوان

6584020d4c59b7563104f23c


الوكيل الإخباري - جددت وزارة الخارجية الصينية مطالبتها واشنطن بضرورة وقف تسليح تايوان، ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي للصين.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين:"خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر من هذا العام، أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، مشيرا إلى أن قضية تايوان كانت دائما القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وأكد أن الصين تولي أيضا أهمية كبيرة للتصريحات الإيجابية التي أدلت بها الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين زعيمي البلدين في بالي في نوفمبر 2022 بخصوص ذلك.


وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تعكس موقفها المتمثل في أنها لا تدعم استقلال تايوان في إجراءات ملموسة، وأن تتوقف عن تسليح تايوان وتدعم إعادة التوحيد السلمي للصين".


وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام قد توعد الصين بوضع مسودة عقوبات "جهنمية" ضد بكين، في حال أقدمت على محاولة استعادة السيطرة على تايوان.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b1137fe26e80d258dde4bbc79e0ebfc1

مصادر بالبنتاغون: واشنطن نشرت المزيد من قواتها بالبحر الأحمر

6303953_1702285091

إطلاق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

موساد-شاترستوك-730x438

إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير

6583f4e24c59b74c394c6aae

حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

877782-1702130954

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

44

الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

أخبار متعلقة
1702358413969

انتخاب الأميركية كيت فوربس رئيسة للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

2015-03-19T120000Z_301057935_GF10000031296_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS

خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض

_124788193_getty-nc-2x

أوكرانيا تحدد قائمة حاجاتها من الأسلحة الأمريكية

65704e342d700

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم تشجيع "انفصال تايوان"

656b0ab742360403e6496b24

واشنطن تزعم أنها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في ولاية نيفادا

F_j4Vn7aIAA5nzI

مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة على الحدود الأمريكية الكندية