بكين ترد على تهديد غراهام وتجدد دعوة واشنطن لعدم تسليح تايوان

الوكيل الإخباري - جددت وزارة الخارجية الصينية مطالبتها واشنطن بضرورة وقف تسليح تايوان، ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي للصين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين:"خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في نوفمبر من هذا العام، أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، مشيرا إلى أن قضية تايوان كانت دائما القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية".



وأكد أن الصين تولي أيضا أهمية كبيرة للتصريحات الإيجابية التي أدلت بها الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين زعيمي البلدين في بالي في نوفمبر 2022 بخصوص ذلك.



وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تعكس موقفها المتمثل في أنها لا تدعم استقلال تايوان في إجراءات ملموسة، وأن تتوقف عن تسليح تايوان وتدعم إعادة التوحيد السلمي للصين".



وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام قد توعد الصين بوضع مسودة عقوبات "جهنمية" ضد بكين، في حال أقدمت على محاولة استعادة السيطرة على تايوان.

RT