قلق في واشنطن بسبب حلفاء بوتين الجدد

الوكيل الإخباري - قال دان كوفاليك الأستاذ بجامعة بيتسبرغ الأمريكية، إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى تراجع النفوذ الأمريكي ووقوع الولايات المتحدة في عزلة دولية.

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وأضاف في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب: "أعتقد أن الولايات المتحدة باتت معزولة. لقد انخفض نفوذ الولايات المتحدة في العالم بشكل ملحوظ بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا، أما نفوذ روسيا فأعتقد أنه تزايد فقط".



وكدليل على عزلة واشنطن، استشهد البروفيسور بنتائج تصويت مجلس الأمن الدولي على الهدنة في قطاع غزة – فقط الولايات المتحدة وحدها عارضت دعوة الأطراف لوقف إطلاق النار.



وأشار كوفاليك إلى أن دول الشرق الأوسط، توقفت عن احترام الولايات المتحدة وباتت تربط مستقبلها مع روسيا والصين.



وشدد على أن روسيا، تحظى بدعم تلك الدول في العالم التي يتركز فيها غالبية سكان العالم، وخلال ذلك يبدو واضحا أن العديد من حلفاء واشنطن، لم يعودوا يؤيدون سياسة الولايات المتحدة. ويرى الخبير أن تراجع نفوذ واشنطن يرتبط أيضا بانخفاض القدرات العقلية للنخبة الحاكمة الأمريكية.

وأكد كوفاليك على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن لا يمكنهما تحمل أي مقارنة مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



واختتم كوفاليك حديثه قائلا: "لقد أظهرت الولايات المتحدة أنها لم تعد قادرة على العمل كزعيم عالمي، فهي ببساطة لا تملك القدرات الفكرية الكافية للقيام بذلك. العالم كله يرى ذلك".

RT