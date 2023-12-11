الأمن المصري يلقي القبض على إسرائيلي في البحر

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة المصرية القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود المصرية بحرا وتم تسليمه لاحقا إلى الشرطة الإسرائيلية.



ونقلت وسائل إعلام عبرية أن شخص إسرائيلي كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر أجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي الإسرائيلية عن طريق الخطأ.

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وقالت إن مراقبو الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على الإسرائيلي -المقبوض عليه- أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.



وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ردًا على ذلك، فإن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

RT