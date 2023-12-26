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الثلاثاء، 26-12-2023 09:02 ص

إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني

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الوكيل الإخباري - أعيد فتح محطة السكك الحديدية المركزية في مدينة بيليفيلد الألمانية بعد تهديد بتنفيذ هجوم.

ولم يتم العثور على أجسام مشبوهة خلال عملية تفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس الاثنين. وتحقق سلطات أمن الدولة في الأمر.

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وأضافت أن تحقيقا جاريا في الجريمة الجنائية المتمثلة في "تعكير صفو السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية".


وفي وقت سابق من بعد ظهر أمس الاثنين، قام العديد من عناصر الشرطة الألمانية بتفتيش محطة بيليفيلد المركزية بعد تلقي تهديد هاتفي. وتم إغلاق مبنى المحطة والفناء الأمامي للمحطة مؤقتا وتم تحويل حركة السكك الحديدية.

 

البيان

 




 

 


 

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