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الأربعاء، 16-12-2020 03:52 م

بقرار من الولايات المتحدة

ردة فعل السودان بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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علم السودان


الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون فاتحة عمل للسودانيين لإنتاج حقيقي اجتماعي واقتصادي.

وأضاف رئيس هيئة الأركان، أن "القوات المسلحة، ستظل عصية على مكر الماكرين حتى وإن تكالب عليها أعداء الوطن من وراء البحار بالقوانين".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأحد الماضي، عن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".


تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وضعت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي الرئيس السابق عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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