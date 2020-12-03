الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

تضخم مطلوب

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان

محافظ إربد: حظر التجول سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة و 22 شخصا بقبضة الامن

لجنة الاوبئة : في هذه الحالة سنكون قد سيطرنا على كورونا

الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

إيعاز من وزير الداخلية

الخميس، 03-12-2020 03:45 م

لتحقيق السلام في المنطقة

إيران تضع شرطا أمام واشنطن مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

اتنم
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، إن على واشنطن "إظهار حسن نية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، قبل أن تمتثل طهران للاتفاق".

اضافة اعلان

وأضاف ظريف أن طهران "ستكون حينها مستعدة للامتثال للاتفاق بشكل كامل"، قائلا إن بلاده "على استعداد للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة".


وتأتي هذه التصريحات، بينما أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، قانونا يُلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة، لتفتيش مواقعها النووية.


كما أقر المجلس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، في حال "لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهرين".
ويطالب مشروع قانون  الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ردا على اغتيال العالم النووي البارز، محسن فخري زادة.


وتم إقرار القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد وهو الجهة المسؤولة عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع قواعد الدستور الإيراني.

 

وجاءت هذه الخطوة  بعد رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني للقانون الذي أقره البرلمان بأغلبية كبيرة. 

 

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي.

ورأى روحاني أن إقرار القانون خطوة ضارة بالجهود الرامية إلى المحافظة على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.


ويرى مراقبون أن الخطوة مناورة إيرانية لكسب بعض النقاط في ملفها النووي، استغلالا لحادث اغتيال زادة، إذ لم يفوت المسؤولون الإيرانيون الفرصة للتلويح بهذه الورقة.
في المقابل، يرجح آخرون أن يكون رفض الحكومة للقرار، أمرا من باب التمهل، في انتظار تغير الإدارة الأميركية، وسط حديث عن سياسة جديدة سيتبعها الرئيس المنتخب جو بايدن مع طهران والملف النووي بشكل خاص.


وفي انتظار ذلك يبقى موقف المرشد الإيراني، علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في اقرار وتطبيق هذا القانون بل وكل قرارات الدولة.

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

بريطانيا.. انفجار في مستودع وإصابات

ات

لأول مرة.. باكو تكشف عدد ضحايا قواتها في حرب كاراباخ

بة

الخارجية الأميركية تعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية

عون

لبنان .. قانون لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

alalam_636182063957342928_25f_4x3

الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة حصة

Untit3647475675led-2-1200x675

كوريا الشمالية تفرض إجراءات أكثر صرامة في العاصمة لمكافحة كورونا

أخبار متعلقة
بة

الخارجية الأميركية تعتزم إعلان الحوثيين منظمة إرهابية

ت

الحكومة الإيرانية تحذر من رفع تخصيب اليورانيوم

ايران

نفي إيراني لنبأ مصرع قائد في الحرس الثوري

1-1396392

امريكا تكشف سبب عودة حاملة الطائرات للخليج

حسن

روحاني يكشف عن آخر نشاطات محسن زاده ويتوعد بالرد

موسكو

موسكو تحذر واشنطن وتتوعد بالرد