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الأربعاء، 22-11-2023 01:19 م

روسيا.. إنتاج نموذج جديد من البندقية المضادة للدرونات مزود برادار داخلي

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الوكيل الاخباري- يستعد مصنع "بوليوت" في مدينة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الروسية، لإطلاق نموذج جديد من البندقية الكهرومغناطيسية المضادة للدرونات، والتي تعد أكثر فاعلية مقارنة بسابقاتها.

وأفادت بذلك صحيفة URA.RU الإلكترونية الروسية التي قالت إن الميزة الرئيسية للبندقية تكمن في تزويدها برادار داخلي يمكّن مشغّلها من اكتشاف الدرونات العاملة بمجال الترددات من 900 إلى 1200 ميغاهرتس، أي خارج منطقة الرؤية المباشرة. وبفضل ذلك تسهل إلى حد بعيد عملية البحث عن الهدف وتوجيه السلاح إليه.

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وتكفي قدرة البندقية الجديدة لإصابة الدرونات على مسافة حتى كيلومترين. وتتوفر في البندقية بطارية كهربائية يمكن فكها، ما يسمح بإعادة تعمير السلاح بسرعة. وتعمل البطارية لمدة ساعتين. وحجم البندقية غير كبير، ولا يزيد وزنها عن 4.4 كيلوغرام.

 




 

 


 

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