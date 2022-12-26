روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الأحد، إن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي نشرتها روسيا في روسيا البيضاء جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها.



وقال ليونيد كاسينسكي رئيس المديرية الرئيسية للايدلوجية في الوزارة في مقطع مصور تم بثه على تيليجرام "أتم جنودنا وأطقمنا تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وجمهورية روسيا البيضاء".

اضافة اعلان



"هذه الأنواع من الأسلحة (أنظمة إسكندر وإس -400) في مهمة قتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".



ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية التي تم نشرها في روسيا البيضاء بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو إن موسكو ستزود مينسك بها وبأنظمة دفاع جوي.



وتأتي هذه الأخبار وسط ضغوط موسكو المتزايدة على مينسك للمساعدة في حربها على أوكرانيا الذي دخل الآن شهره العاشر دون أن تلوح نهاية في الأفق.

البيان