زيلينسكي يدعو ماسك لزيارة أوكرانيا لمشاهدة الدمار

الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة دولته التي مزقتها الحرب، ليرى بنفسه الأضرار التي أحدثتها روسيا، بعد أن طرح أغنى رجل في العالم فكرة التوصل لاتفاق سلام يمنح تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ماسك لعب دوراً رئيسياً في استعادة خدمة الإنترنت في أوكرانيا بعد بدء الحرب، حسبما قال زيلينسكي في مؤتمر صحيفة "نيويورك تايمز ديل بوك" أمس الأربعاء، مضيفاً: "تم الإبقاء على الحياة" بفضل نشر منظومته "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

اضافة اعلان



وتابع زيلينسكي أنه في وقت لاحق: "يبدو أن إيلون بدأ يغير رأيه وبدأنا نسمع جميع أنواع المناشدات".



وقال زيلينسكي في المؤتمر: "أقول دائماً بصراحة شديدة إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وسترى هذا بأم عينيك دون أي كلمات إضافية، وبعد ذلك، ستخبرنا كيف ننهي هذه الحرب، ومن بدأها ومتى يمكننا إنهاؤها".



وعلى صعيد متصل، قال زيلينسكي إنه تحدث إلى بنيامين نتنياهو منذ الانتخابات الأخيرة في إسرائيل وأنه أثار إعجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي من المتوقع أن يعود إلى السلطة، وأبلغه أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي للحماية من هجمات الطائرات دون طيار. وحتى الآن، تقاوم إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتساهم بالمعدات والمساعدات الإنسانية بدلاً من ذلك.

البيان