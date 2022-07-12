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الثلاثاء، 12-07-2022 08:22 م

روسيا: العالم على أعتاب حرب نووية

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يضعون العالم على أعتاب حرب نووية.

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وحذرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في تصريح لها اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأزمة الأوكرانية بدعم من واشنطن وحلفاءها.


وقالت إن الغرب أطلق العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، وباتوا اليوم يتأرجحون بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة معها أيضاً.


ولفتت زاخاروفا إلى أن تلك المواجهة تعني بالضرورة صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية، معربة عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.


وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حذر قبل أيام من احتمال نشوب حرب نووية.


فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان طلب قبل أشهر، مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب. وأثارت هذه الخطوة غضباً دولياً عارماً، حيث اعتبرها الغرب تهديداً واضحاً بإمكانية شن حرب نووية.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مراراً أن قواتها الصاروخية النووية وأسطولها في الشمال والمحيط الهادئ قد وضعت في مهمة قتالية معززة. (TRT)


 




 

 


 

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