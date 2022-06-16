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الخميس، 16-06-2022 01:43 م

بسبب فقدان الثقة بهم.. طرد 5 من قادة البحرية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية الأمريكية عن طرد خمسة من قادتها في غضون أقل من أسبوع، من بينهم قائد المدمرة "يو اس اس بريبل"، بسبب "فقدان الثقة بهم".

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وقالت البحرية الأمريكية إنه تم إعفاء بيتر ليساكا بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة. ولم تقدم البحرية أي تفاصيل أخرى عن طرده، واكتفت بالإشارة إلى أن "قادة البحرية يخضعون لمعايير عالية من السلوك الشخصي والمهني، ومن المتوقع أن يلتزموا بأعلى معايير المسؤولية والموثوقية والقيادة، والبحرية تحملهم المسؤولية عندما لا يتم الإيفاء بهذه المعايير".


وفي 11 يونيو، أعفت البحرية الكابتن جيفري ساندين، الضابط القائد لقيادة تدريب المجندين، "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة"، مشيرة إلى أنه "أعيد تكليفه بمقر قيادة تدريب الخدمة البحرية.


وفي 10 يونيو، تم إعفاء قائد المدمرة "يو إس إس بولكلي" ديفين جونسون والقائد إيرل ساندرز من منصبيهما "بسبب فقدان الثقة في قدرتهما على العمل بفعالية كفريق".


ويوم 8 يونيو أعفي قائد سرب الهجوم الإلكتروني في الجناح الجوي للبحرية القائد ماثيو ماكورميك من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

 

RT

 




 

 


 

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