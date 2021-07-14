روسيا: القرار بشأن استئناف الرحلات إلى مصر سيأتي بناءً على نتائج زيارة وفد روسي

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القرار النهائي بشأن استئناف رحلات الطيران إلى مصر، سيأتي بناءً على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوصات اللازمة.

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وذكرت غرفة العمليات المعنية بمحاربة تفشي الفيروس التاجي بروسيا، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء،"بناءً على نتائج زيارة الوفد الروسي ستتخذ غرفة العمليات قرارا بشأن إمكانية استئناف الملاحة الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ".



كما أعلنت، عن استئناف الرحلات بين روسيا وكل من فرنسا وجمهورية التشيك اعتبارا من 24 يوليو الجاري، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات مع كل من لبنان وإثيوبيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وكرواتيا وهنغاريا، اعتبارا من الموعد نفسه.



المصدر: روسيا اليوم